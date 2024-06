Skrót sparingu Legia Warszawa - Universitatea Craiova 0:1

Wypowiedź trenera Legii, Goncalo Feio: - Nie zgadza się najważniejsza statystyka, z czego nie jestem zadowolony. Nie może być tak, że przeciwnik wchodzi w nasze pole karne może raz czy dwa i strzela gola zza "szesnastki", a my mamy tak dużo sytuacji i nie wygrywamy. Trzeba podkreślić dobry występ naszej drużyny pod kątem pressingu, wysokich odbiorów i kreowania sytuacji. Musimy dalej pracować. Jeżeli nasz postęp, jaki pojawił się od pierwszego do drugiego sparingu, będzie większy z każdym meczem, to będziemy zadowoleni. Trzeba wygrywać.

Benjamin Kallman chce odejść z Cracovii do Legii Warszawa. Obie oferty odrzucone

Artur Jędrzejczyk: - – Nikt nie lubi takich meczów jak dziś - rywale wypracowali chyba jedną okazję i ją wykorzystali. Pamiętamy jeszcze z niektórych spotkań ligowych, że pojawiały się takie momenty, kiedy prowadziliśmy grę i mieliśmy dużo sytuacji, a na koniec przegrywaliśmy. W poniedziałek było tak samo. My też mieliśmy sytuacje, w których powinniśmy się lepiej zachować. Będziemy pracować nad tym, by je wykańczać.