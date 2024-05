Skróty meczów 32. kolejki 1. Ligi. Awans Lechii Gdańsk, spadek Podbeskidzia Bielsko-Biała, derby dla GKS Katowice Jacek Czaplewski

Wideo

To był niezwykły weekend w Fortuna 1 Lidze. Lechia Gdańsk jako pierwsza wywalczyła awans do Ekstraklasy i to dzięki szalonemu meczowi z Wisłą Kraków, który wygrała 4:3. Blisko tego sukcesu jest Arka Gdynia. Też zwyciężyła, ale w marnym stylu, co przyznał jej trener Wojciech Łobodziński. Byliśmy też świadkami smutnych scen. Polecamy magazyn skrótów wszystkich spotkań.