Skróty meczów 33. kolejki 1. Ligi. Derby Trójmiasta dla Lechii, Wisła zlana w Katowicach

Fortuna 1 Liga: skróty meczów 33. kolejki. Działo się!

Dzięki niedzielnym Derbom Trójmiasta udało się wyśrubować rekord frekwencji 1 ligi. Emocjonujące widowisko śledziło bowiem 36 483 widzów w tym 1500 za Arką. W meczu sporo do powiedzenia miał sędzia Tomasz Kwiatkowski: to on wyrzucił po analizie VAR obrońcę Lechii, a potem przed ostatnim gwizdkiem nie dał karnego gościom. Gdyby odpowiedzieli to awans przypieczętowaliby już w Gdańsku.

A tak Arka musi drżeć! W przyszłą niedzielę gra mecz o wszystko z rewelacyjnym GKS Katowice. Wystarczy jej remis. Przyjezdni będą musieli wygrać. Są w gazie, o czym świadczy wynik z Wisłą Kraków poprzedzony łomotem spuszczonym Stali Rzeszów (rekordowe 8:0).

W weekend najwyższe zwycięstwo odniosła Bruk-Bet Termalica Nieciecza, wygrywając z GKS Tychy 6:1. Do grona spadkowiczów dołączy w niedzielę albo Polonia Warszawa, albo Resovia. W grze o baraże wciąż liczy się kilka zespołów - w tym dziewiąta Wisła Kraków, która musi liczyć także na potknięcia innych.