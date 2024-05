Skróty meczów 33. kolejki 2 ligi. Awans Kotwicy Kołobrzeg, spadek Stomilu Olsztyn

2 Liga: Kotwica z awansem, spadek Stomilu

Stomil na wyjeździe ugrał punkt ze Skrą Częstochowa, ale to nie wystarczyło do utrzymania. - Dobitnie nie daliśmy rady sportowo w tym sezonie. Jest mi przykro, że wszyscy musimy to przeżywać. Wiele klubów już to przechodziło, my też damy radę. Stomil potrzebuje zdrowych fundamentów infrastrukturalnych i w relacjach z miastem. I jest duża szansa na ich stworzenie - twierdzi główny akcjonariusz Stomilu, Michał Żukowski.

Największy sukces w historii odniosła za to Kotwica, która nigdy dotąd nie grała na zapleczu Ekstraklasy. Kto do niej dołączy jako drugi bezpośredni beniaminek 1 ligi? W grze są Pogoń Siedlce (55 punktów) i KKS 1925 Kalisz (52 punkty). W walce o baraże pozostało sześć zespołów.

Skróty meczów 33. kolejki 2 ligi: