Śląsk Wrocław ograł Radomiaka Radom i został liderem PKO Ekstraklasy. Tylko na jak długo? Czeka na odpowiedź Jagiellonii Białystok Jacek Czaplewski

Śląsk Wrocław przesunął walkę o mistrzostwo Polski do decydującej kolejki. W arcyważnym meczu pokonał Radomiaka Radom 2:0 i przynajmniej na chwilę został nowym liderem PKO Ekstraklasy. Teraz czeka na odpowiedź Jagiellonii Białystok grającej od godziny 20:00 na wyjeździe z Piastem Gliwice. Drużyna z Podlasia musi co najmniej ugrać remis, by wrócić na pierwsze miejsce.