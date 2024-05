Śląsk Wrocław szuka następcy Erika Exposito. Media: Na radar klubu trafił napastnik, który ma prawie dwa metry wzrostu

Śląsk Wrocław szuka nowego napastnika

Kontrakt Erika Exposito ze Śląskiem Wrocław wygasa 30 czerwca 2024 roku, dlatego Hiszpan na 99 procent niedługo poszuka nowego klubu i wyjedzie z Polski. Niedawne doniesienia medialne mówiły o tym, że doświadczonemu napastnikowi ofertę przedstawi Legia Warszawa, ale "Wojskowi" będą mieć bardzo trudne zadanie, gdyż do walki o podpis 27-latka włączą się także zespołu z Arabii.

W poniedziałek Erik Exposito otrzymał nagrodę dla najlepszego napastnika na Gali Ekstraklasy. Hiszpan nie odebrał jej osobiście. Zrobił to jego trener Jacek Magiera, który wyjaśnił nieobecność piłkarza. - W ostatnich godzinach dostał informację, że przyczyn rodzinnych musi wrócić do Hiszpanii. Bardzo serdecznie was pozdrawia i dziękuje za wsparcie, że może postawić sobie tę statuetkę w domu - powiedział szkoleniowiec.

Najważniejsze z perspektywy kibiców Śląska Wrocław jest to, co powiedział trener później. - Erik wyjechał na chwilę czy na dobre? - dopytywał Jacek Kurowski, prowadzący galę. - Nie, na chwilę. Mam nadzieję, że dalej będziemy pisać piękną historię - dodał Jacek Magiera.