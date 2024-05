Śląsk Wrocław szykuje wzmocnienia na europejskie puchary. Przyjdzie piłkarz z klubu Bundesligi

Piłkarz RB Lipsk trafi do Śląska Wrocław

Wrocławianie na 2 kolejki przed końcem sezonu zajmują 2. miejsce w tabeli ze stratą 2 punktów do liderującej Jagiellonii Białystok. WKS wciąż nie jest jednak pewien pozostania na ligowym podium, bo solidna grupa pościgowa wciąż ma szanse na wskoczenie do strefy gwarantującej grę w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Śląsk aby zagwarantować sobie co najmniej wicemistrzostwo bez oglądania się na rywali, musi zdobyć co najmniej 2 punkty do końca sezonu.

Mimo wciąż niepewnej gry w kwalifikacjach europejskich pucharów, zarząd klubu już myśli nad letnimi transferami. Jak podaje niemiecki dziennikarz Philipp Hinze, polski klub jest już dogadany z 19-letnim Simonem Schierackiem z RB Lipsk. Pomocnik jeszcze nie dostał szansy w seniorskiej drużynie klubu Bundesligi, ale w rozgrywkach młodzieżowych rozegrał 30 spotkań, strzelił 4 gole i zaliczył 3 asysty. Nastolatek był podstawowym graczem swojego zespołu także w Młodzieżowej Lidze Mistrzów.