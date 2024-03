Śląsk Wrocław - Widzew Łódź ONLINE. Trudne zadanie dla piłkarzy Daniela Myśliwca. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław - Widzew Łódź ONLINE

WKS więc będzie chciał powalczyć o pierwsze wiosenne zwycięstwo. Wojskowy Klub Sportowy walczy bowiem o odzyskanie fotelu lidera. To zadanie może okazać się o tyle ułatwione, że sama Jagiellonia jeszcze znacząco nie odskoczyła. Podopieczni Siemieńca w poprzedniej kolejce rzutem na taśmę zremisowali z Ruchem Chorzów.

Śląsk Wrocław stracił po ostatnich meczach już nie jest samodzielnym liderem najwyższej klasy rozgrywkowej. Dwie porażki oraz jeden remis. Oto dotychczasowy bilans drużyny prowadzonej przez Jacka Magierę. Nie jest dobrze. O ile porażkę z Pogonią Szczecin (0:1) w pierwszej kolejce rundy wiosennej można jeszcze usprawiedliwić, o tyle kolejną klęskę ze Stalą Mielec (0:1) już trochę ciężej. Do tego dochodzi rozczarowujący - dla przeciętnego kibica - mecz określany mianem "hitem kolejki" z Lechem Poznań (0:0).

Jeśli chodzi o Widzew Łódź to drużyna Daniela Myśliwca zdaje się z meczu na mecz rozkręcać. "Widzewiacy" wygrali w derbach z ŁKS-em Łódź (2:0) oraz Górnikiem Zabrze (3:1). Wszystko to spowodowało awans w ligowej tabeli. Klub ze stolicy województwa łódzkiego aktualnie zajmuje dziewiątą lokatę i będzie chciał podtrzymać dobrą formę w następnych meczach. Nawet pomimo pechowego meczu Fortuna Pucharu Polski z Wisłą Kraków (1:2).

Jacek Magiera, trener Śląska: - Chciałbym, aby w sobotę nasz stadion odfrunął. Wsparcie dla zawodników jest bardzo potrzebne. Doping może wykrzesać z zawodników jeszcze więcej i pomoże zdeprymować rywala. Liczę, że te ponad 20 tysięcy widzów przyjdzie i będzie nam pomagać w tym spotkaniu

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa: - Nie wiem, czy jest sens, żeby się rozwodzić na temat tego meczu i jego kluczowych momentów. Zastanawiam się, co mogę zrobić lepiej, żeby drużyna nie czuła się tak, jak się teraz czujemy. Muszę zrobić wszystko, żeby być dla moich zawodników lepszym trenerem i pomagać im w takich momentach. Bardzo szanuję wszystkich za to, że przy tak krótkim czasie regeneracji było tak blisko zwycięstwa nad drużyną, która nie pasuje do I ligi