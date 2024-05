Sławomir Peszko po kontrowersyjnym filmiku Jacka Góralskiego, który zerował alkohol: "To zwykła celebracja awansu"

Sławomir Peszko, obecny trener Wieczystej Kraków, która w weekend hucznie świętowała awans z III do II ligi skomentował oraz wziął pod obronę Jacka Góralskiego. Pomocnik za bardzo przesadził bowiem z alkoholem podczas świętowania w szatni przez piłkarzy tego sukcesu.

Przypomnijmy były reprezentant Polski występujący w jego drużynie po ostatnim gwizdku postanowił w ramach świętowania sukcesu klubu... wyzerować butelkę wódki w szatni. Nagranie błyskawicznie obiegło internet, a piłkarz spotkał się z masą nieprzychylnych komentarzy.

Do sprawy odniósł się jego trener oraz przed laty również kolega z boiska - popularny z podobnych skandali "alkoholowych" - sam Peszko, który w sposób dyplomatyczny starał się tłumaczyć jego zachowanie.

- Nie szukałbym tutaj drugiego dna. Była to zwykła celebracja awansu. Nie będzie żadnej nagany ani reprymendy, bo to był czas wolny zawodnika, a każdy może robić w swoim życiu, co chce. Jacek Góralski należy do zawodników, którzy alkohol piją dwa razy w sezonie: po awansie i na święta - tłumaczył Sławomir Peszko w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".