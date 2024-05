Sławomir Peszko skrytykował reprezentanta Polski

Matty Cash dotychczas nie zachwycił polskiej reprezentacji. Na 15 meczów zagrał może z 2 dobre spotkania - według Sławomira Peszko. W jednym strzelił nawet bramkę. Było to przeciwko Holandii w Rotterdamie (2:2). Poza tym warto odnotować jego występ przeciwko Francji na mistrzostwach świata w 2022 roku. Wtedy robił co mógł, aby powstrzymać niezwykle szybkiego Kyliana Mbappe. Dalej trudno było doszukiwać się zawodów, w których wyrósł ponad któregoś reprezentanta.

Aktualny trener Wieczystej Kraków nawet pokusił się o stwierdzenie, że... prawy obrońca grający na poziomie Premier League traktuje reprezentację jako trampolinę do lepszej kariery. Dla niego przyjeżdża na kadrę tylko po to, by podbić swoją wartość i zmienić klub. Taki wniosek wysnuł Peszko po obejrzeniu dotychczasowych - choć niewielu meczów - z udziałem 26-latka.