Smutne Copa America. Puste trybuny obnażają słabość Stanów Zjednoczonych jako gospodarza

Puste stadiony na Copa America obnażają słabość gospodarza?

Wrażenie ciszy i pustki podczas meczów w Copa America wynika jednak przede wszystkim z rozgrywania spotkań na ogromnych arenach przeznaczonych do futbolu amerykańskiego, a nie na mniejszych stadionach typowo piłkarskich.

Przy pełnych trybunach grali jedynie faworyci Copa America - obrońcy tytułu Argentyńczycy oraz Brazylijczycy. Mniej znane drużyny, ale także sami gospodarze, rywalizowały na stadionach wypełnionych jedynie do połowy.

Te same obiekty mają gościć mecze mistrzostw świata w 2026 roku, rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku. Większość spotkań fazy pucharowej ma zostać rozegrana właśnie w Stanach Zjednoczonych.

Euro 2024 przyciąga na stadiony więcej kibiców niż Copa America

Amerykanom w wypełnieniu stadionów nie pomogły upalna pogoda, która spowodowała zasłabnięcie jednego z sędziów, a także wysokie ceny biletów. Podczas gdy kibice w Niemczech mogli kupić bilety na hitowy ćwierćfinał Hiszpania-Niemcy za 60 euro, czyli ok. 65 dolarów (ok. 256 zł), w USA najniższe ceny wejściówek na mecze ćwierćfinałowe wynoszą blisko dwukrotnie więcej - 110 dolarów (ok. 436 zł).