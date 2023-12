Śnieg sparaliżował PKO Ekstraklasę. Dwa przełożone mecze, kuriozalny błąd bramkarza Warty, śmierć kibica Widzewa

Błąd Adriana Lisa, Erik Janża wyleciał za słowo "frajer"

W dziesiątkę z powodu czerwonej kartki swój mecz kończył także Górnik Zabrze. W przeciwieństwie do Warty zdołał jednak wygrać i to z nie byle kim, bo Pogonią Szczecin. Pierwszy raz od blisko dwóch miesięcy wystąpił Lukas Podolski. Lider zespołu zadeklarował, że wbrew pogłoskom nie wybiera się do Kolonii - w Zabrzu chce wypełnić półtoraroczny kontrakt. Końcówka spotkania była niezwykle emocjonująca, bo arbiter Jarosław Przybył wyrzucił z boiska Erika Janżę. Kapitan Górnika miał obrazić asystenta sędziego, krzycząc w kierunku: "frajer". Słoweniec bronił się w pomeczowej wypowiedzi, że słowa użył nie w języku polskim, lecz ojczystym, a to z kolei oznacza, że ktoś jeszcze "gościem", "szefem". Ciekawe, jak do argumentacji ustosunkuje się Komisja Ligi, która w środę orzeknie karę dla bocznego obrońcy. - Gdybyśmy nie wygrali tego meczu, Erik nie pojechałby na Euro (Słowenia wywalczyła awans), bo bym go udusił - żartował w swoim stylu na konferencji trener Jan Urban.

Paraliż w sobotę. Mecz w Kielcach dokończono za wszelką cenę

Padało również w Łodzi, gdzie Widzew niespodziewanie przegrał z Radomiakiem Radom aż 0:3 w debiucie trenera Macieja Kądziorka. Mecz przerwano tylko raz, ale z bardzo smutnego powodu. Na trybunach reanimowano kibica Widzewa, którego karetką błyskawicznie odwieziono do szpitala. Niestety, jeszcze tego samego dnia, przed północą poinformowano o jego śmierci.

W sobotę najbardziej zasypało Kielce. Od samego rana aż do wieczora porządkowi regularnie odśnieżani stadion Korony. W efekcie mecz z Lechem Poznań doszedł do skutku, ale niewiele miał wspólnego z piłką nożną. W trakcie drugiej połowy było tak źle, że biały puch sięgał do kostek zawodników. Urazem barku poślizgnięcie się na murawie przypłacił skrzydłowy Kolejorza, Iworyjczyk Adriel Ba Loua. Mimo fatalnych warunków do grania jego zmiennik Kristoffer Velde wbił bramkę dającą szczęśliwie zwycięstwo. - Dla mnie to kuriozum, że do tego meczu w ogóle doszło. Cieszymy się, bo mamy trzy punkty, ale to nie miało nic wspólnego z piłką nożną. Nam ani przed spotkaniem, ani w jego trakcie nie było do śmiechu - stwierdził pomocnik Lecha Radosław Murawski.