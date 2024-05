Sonny Kittel wróci do Niemiec? Zawodnika Rakowa Częstochowa chce pozyskać Hannover 96

Sonny Kittel na celowniku Hannoveru 96

Niemiecki piłkarz do Częstochowy trafił latem zeszłego roku. Miał być gwiazdą PKO Ekstraklasy, bo przez lata bardzo solidnie spisywał się w HSV Hamburg. Wejście do drużyny Medalików miał imponujące, bo zdobył pięknego gola na wagę awansu w kwalifikacjach Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam. Jednak z każdym kolejnym tygodniem zawodził coraz bardziej, aż zimą klub zdecydował się go wypożyczyć do Australii. W ekipie Western Sydney Wanderers zagrał w 10 meczach, w których strzelił 1 gola i zanotował 3 asysty.

Jego umowa z Rakowem obowiązuje do czerwca 2026 roku, ale klub z raczej z otwartymi rękoma przyjąłby niezłą ofertę sprzedaży zawodnika. Jak informuje neuepresse.de sprowadzeniem 31-latka zainteresowany jest Hannover 96, który występuje na poziomie 2. Bundesligi. Niemieckiej ekipie nie udało się w tym sezonie awansować na najwyższy poziom rozgrywkowy. Przed ostatnią kolejką ligową zajmuje 6. miejsce w lidze i traci 8 punktów do strefy barażowej. Według portalu, brak założonego celu będzie oznaczać letnią przebudowę kadry.