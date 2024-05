Srdjan Plavsić przeszedł operację ścięgna Achillesa. Zawodnik Rakowa Częstochowa będzie pauzował ponad pół roku

Zawodnik Rakowa przeszedł operację. Teraz długa przerwa

W lutym Plavsić doznał bardzo poważnego urazu na treningu i nie był w stanie grać przez około trzy miesiące. Badania potwierdziły, że chodzi o zerwanie więzadła pobocznego przyśrodkowego w kolanie. Wahadłowy Rakowa wrócił do treningów i od razu nabawił się kolejnego urazu. Tym razem problemy są ze ścięgnem Achillesa.

- Srdjan Plavsić podczas jednego z treningów doznał urazu zerwania ścięgna Achillesa. Nasz zawodnik w przyszłym tygodniu przejdzie operację, a następnie około 6-7 miesięczną rehabilitację - mogliśmy przeczytać kilka dni temu w mediach społecznościowych Rakowa Częstochowa.

Wymagana była operacja. Raków Częstochowa w środę poinformował, że zawodnik teraz będzie wracał do zdrowia przez około 6-7 miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Plavsić będzie mógł uczestniczyć w treningu dopiero pod koniec rundy jesiennej sezonu 2024/25. To może oznaczać, że "Medaliki" niedługo będą szukać nowego wahadłowego, który w pierwszej części następnej kampanii zastąpi 28-latka. Kibice coraz częściej wspominają Patryka Kuna, który rok temu na zasadzie darmowego transferu dołączył do Legii Warszawa. 29-latek nie radzi sobie najlepiej w stolicy, dlatego wypożyczenie byłoby dobre dla obydwu stron.