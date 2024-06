Srogie memy po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2024. Awansowała jako ostatnia, odpadła jako pierwsza

Memy o występie Polski na Euro 2024

Polska jako ostatnia awansowała na Euro (26 marca) i jako pierwsza z Euro odpadła (21 czerwca). Mimo wielkich nadziei po towarzyskich wygranych z Ukrainą i Turcją, a nawet minimalnej porażce z Holandią na rozpoczęcie mistrzostw, skończyło się klasycznym dla nas scenariuszem:

mecz otwarcia (Holandia, 1:2)

mecz o wszystko (Austria, 1:3)

mecz o honor (Francja, we wtorek)

To też - niestety! - powód do niewybrednych żartów: czy zbieramy punkty, prośbą do kapitana, żeby nie gasić silników w samolocie, bo zaraz wracamy oraz typowym hasłem: Nareszcie wakacje! Symbolicznie "triumfuje" Czesław Michniewicz, którego autobus przegubowy zaprowadził nas w Katarze do 1/8 finału.