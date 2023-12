Superbet rozdaje freebet 200 zł za wygraną Legii z Cracovią!

To musisz zrobić, by zdobyć freebet 200 zł w Superbet:

Legia uskrzydlona, Cracovia w kryzysie

Legia w czwartek w znakomitym stylu pokonała AZ Alkmaar, dzięki czemu awansowała do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Do końca roku ma do rozegrania jeszcze dwa mecze - z Cracovią u siebie (17 grudnia) i z… Cracovią na wyjeździe (20 grudnia) w ramach zaległego spotkania z 2. kolejki.