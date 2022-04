Szachtar Donieck zagra w Polsce charytatywny mecz z Lechią Gdańsk

W sobotę (9 kwietnia) Szachtar rozpoczyna serię meczów charytatywnych. Najpierw zjawi się w Grecji, by zagrać z Olympiakosem Pireus, następnie przyleci do Polski, do Gdańsk, potem dotrze do Turcji na spotkanie z Fenerbahce Stambuł (19 kwietnia) i wreszcie w Chorwacji zmierzy się z Hajdukiem Split (1 maja).

Lechia jeszcze nie poinformowała o szczegółach związanych z dystrybucją wejściówek. Wiadomo natomiast, że do spotkania dojdzie na Polsat Plus Arenie.

- Wszystkie wpływy ze sprzedaży biletów na mecze i z reklam zostaną przekazane obrońcom Ukrainy, organizacjom wolontariackim, lekarzom, a także przeznaczone na pomoc ukraińskim dzieciom dotkniętym wojną - czytamy na stronie Szachtara.

- Dyplomacja piłkarska pomoże nam zaangażować miliony fanów z całego świata w pomoc Ukrainie, co jest naprawdę ważne. Dzięki temu charytatywnemu tournee będziemy nadal zwracać uwagę świata na rosyjską agresję wobec Ukrainy i zbierać więcej funduszy dla ukraińskiej armii - tłumaczy minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba.