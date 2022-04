Szef sędziów tłumaczy się z błędów w 28. kolejce. Co powiedział?

- Oceniam, że w obu przypadkach decyzją optymalną byłoby podyktowanie rzutów karnych. Powód, dla którego VAR nie interweniował, był w obu przypadkach zupełnie odmienny - zaczął tłumaczyć Tomasz Mikulski w programie "Liga+ Extra".

- W Szczecinie była to kwestia dość złożonej interpretacji zdarzenia. VAR bardzo metodologicznie podszedł do analizy tej sytuacji. Wziął pod uwagę, że piłka była zagrana z bliska, silnie, a zatem była nieoczekiwana dla obrońcy. [...] Z punktu widzenia VAR nie była to decyzja czarno-biała, sędzia miał poczucie, że zamienia jedną kontrowersję w drugą. To nie był brak staranności, ale kwestia interpretacji

- ocenił tę sytuację Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN.

Zupełnie inaczej sprawa miała się w Poznaniu. Lindsay Rose zablokował strzał bicepsem. Możemy tylko się domyślać, ale w powtórkach wyglądało to tak, jakby obrońca Legii chciał celowo nie dać piłce wlecieć do bramki, używając do tego niedozwolonych części ciała.