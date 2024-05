Szeroka kadra reprezentacji Słowenii na Euro 2024. Są piłkarze Górnika, Lecha i Pogoni. To Janża, Blazić i Zahović

Kadra Słowenii na Euro 2024 - na razie szeroka

Największe szanse na udział w turnieju jako piłkarz pierwszego wyboru ma Blazić - autor niedawnego samobója w meczu Lech - Legia. Na wyjazd do Niemiec liczy też Janża, do którego kibice Górnika po piątkowym spotkaniu z Puszczą apelowali, by został w klubie na kolejny sezon. Nie wiadomo czy do kadry załapie się z kolei Zahović, skoro przegrał rywalizację o skład u Portowców.

W szerokiej kadrze znalazło się trzydzieści nazwisk. Skreślić trzeba co najmniej czterech. Szansę pożegnania otrzyma najpewniej ceniony weteran - 36-letni Josip Ilicić z Mariboru. Pośród powołanych odnajdujemy jeszcze jeden "polski akcent" - to skrzydłowy Benjamin Verbić, który bez powodzenia występów wcześniej dla Legii Warszawa.

Miha Blazić poślubił Weronikę Marzędę. Wesele piłkarza Lecha Poznań z wicemiss Polski