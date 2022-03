Szkocja - Polska ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO. Debiut Michniewicza i przetarcie przed finałem baraży

Selekcjoner zdradził, że przed arcyważnym wtorkowym pojedynkiem na Stadionie Śląskim ma jeszcze trzy znaki zapytania. Dotyczą one pozycji półlewego środkowego obrońcy, lewego wahadłowego oraz defensywnego pomocnika. W środku defensywy lukę po kontuzjowanym Pawle Dawidowiczu może wypełnić wracający do kadry Marcin Kamiński. O bezpieczeństwo w środku pola zadba Grzegorz Krychowiak bądź Krystian Bielik. Z kolei o miejsce na lewej flance rywalizują Arkadiusz Reca, Dominik Kun oraz Tymoteusz Puchacz.

Konfrontacja ze Szkocją to początek nowego etapu dla reprezentacji Polski. Seniorską kadrę po raz pierwszy poprowadzi Czesław Michniewicz. Dla następcy Paulo Sousy czwartkowy mecz będzie jedyną okazją, by przetestować taktykę i skład przed finałem baraży w Chorzowie, w którym zagramy ze zwycięzcą pary Szwecja - Czechy.

W czwartek w Glasgow Michniewicz na wielu pozycjach da szansę występu dwóm zawodników. - Możemy dokonać sześciu zmian w trzech pit-stopach i na pewno z tego skorzystamy - przyznał przed spotkaniem selekcjoner. W wyjściowym składzie raczej nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry z oficjalnego treningu zszedł z grymasem bólu na twarzy w towarzystwie lekarza. - Bierzemy pod uwagę, by kibice na stadionie zobaczyli najlepszego piłkarza na świecie. Robert Lewandowski będzie na stadionie. Proszę przekazać Szkotom, którzy zapłacili za bilety, że nie będą to pieniądze stracone - mówił tuż przed treningiem selekcjoner.

Po raz trzeci z orzełkiem na piersi może zagrać Matty Cash. - To będzie dla nas dobre przygotowanie przed przyszłym tygodniem, najlepsze jakiego potrzebujemy. Hampden Park to wspaniały stadion. Jestem podekscytowany możliwością gry na nim, jeżeli otrzymam szansę - stwierdził zawodnik Aston Villi. 24-latek nie obawia się twardej i nieustępliwej gry Szkotów. - Nie uważam, żeby ryzyko odniesienia kontuzji było w czwartek większe niż podczas innych spotkań. W każdym meczu takie ryzyko istnieje. Przed tym, co nas czeka w przyszłym tygodniu, potrzebujemy takiego meczu, z grającym fizycznie rywalem - ocenił Cash.