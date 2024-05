Tak Lechia Gdańsk świętowała z kibicami awans do PKO Ekstraklasy. Klub pokazał kulisy po meczu z Wisłą Kraków

- Jeżeli wracać do Ekstraklasy albo wejść do niej po raz pierwszy, to tylko w takim stylu. To niesamowite szczęście całej społeczności Lechii. To sukces przede wszystkim Paolo Urfera. Bez tego człowieka dzisiaj nie siedziałbym tutaj, a ci zawodnicy nie cieszyliby się teraz. Gratuluję wszystkim ludziom w klubie, którzy od samego początku wierzyli w tych młodych chłopaków. Gratulacje i podziękowania dla moich zawodników. Gratulacje dla wszystkich dziennikarzy, którzy za nami przejeździli szmat czasu oraz kilometrów. Dzisiaj też są z nami i to też jest wasz sukces. Od samego początku daliście nam bardzo dużo wsparcia i cieszę się, że mogłem z wami współpracować - powiedział Szymon Grabowski, trener Lechii Gdańsk.