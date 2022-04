Tak można wygrać mistrzostwo! Pogoń Szczecin odwróciła losy meczu z Jagiellonią

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin 1:2 (1:1). Jak padły bramki?

25. minuta - Bardzo ładna akcja Jagiellonii! Podanie do Nasticia, który delikatnie podciął piłkę nad Kostasem. Ta trafiła do Diego Carioki, który płaskim strzałem, między nogami Malca, umieścił piłkę w siatce. Dante Stipica nawet nie zareagował.

34. minuta - Akcja Pogoni z prawej strony, płasko dośrodkowywał Silva. Nieco wycofana piłka padła łupem Grosickiego, który strzałem po ziemi doprowadził do wyrównania.

73. minuta - Co za akcja Pogoni! Kowalczyk miękko wrzucił do wypatrzonego ułamek sekundy wcześniej Drygasa, a ten ofiarnie rzucił się do futbolówki i na wykroku uderzył na bramkę.

Atrakcyjność meczu: 6/10

Piłkarz meczu: Sebastian Kowalczyk