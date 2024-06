Tak na Euro 2024 będzie podróżowała reprezentacja Polski. Skorzysta z autokaru i pociągu. Bardziej ekologicznie!

W dwóch poprzednich turniejach o mistrzostwo Europy - w 2016 roku we Francji i zwłaszcza w 2021 roku w wielu krajach Europy - odległości między miastami były tak duże, że podróże uczestników odbywały się samolotami. W Niemczech, m.in. w przypadku reprezentacji Polski, wygląda to zupełnie inaczej.

- Na nasz pierwszy mecz w grupie D, z Holandią w Hamburgu, udajemy się autokarem. Wyjazd w sobotę, następnego dnia gramy i tego samego dnia powrót. Do Berlina na mecz z Austrią (21 czerwca, wyjazd dzień wcześniej) pojedziemy pociągiem. Mamy do dyspozycji dwa wagony na wyłączność, więc komfort drużyny będzie zapewniony. Wracamy również pociągiem. Ewentualnie jeżeli któryś z zawodników będzie musiał zostać dłużej, będzie oczywiście czekał na niego transport i wróci już wtedy "na kołach". No i trzeci mecz - z Francją w Dortmundzie - ponownie autokar - przekazał Kopański.