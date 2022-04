Tak żyje Krzysztof Piątek! Włoski klimat naszego napastnika [WIDEO]

"Najpierw Genua, potem Mediolan, a teraz Florencja – to już trzecie włoskie miasto, w którym Krzysztof Piątek znalazł swoje miejsce na ziemi i podbił serca kibiców zdobywanymi bramkami! Świeżo po zgrupowaniu reprezentacji Polski wybraliśmy się z naszą kamerą właśnie do Toskanii, aby pokazać wam, jak wygląda włoskie życie „Il Pistolero”! Pogadaliśmy o zwiedzaniu Florencji śladami Hannibala Lectera, o wejściu w buty Dusana Vlahovicia, nietypowym początku przyjaźni z Lucasem Torreirą – i o wielu innych interesujących kwestiach! Zobaczcie naszego vloga z Florencji!" - zachęca nas do obejrzenia swojego materiału kanał Łączy Nas Piłka.