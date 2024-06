Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz na Euro 2024 zagra w Hamburgu

Biało-Czerwoni przeciwko Holandii zagrają na Volksparkstadion w Hamburgu, czyli na najmniejszym ze stadionów, na którym przyjdzie się zmierzyć podopiecznym Michała Probierza w fazie grupowej turnieju. Ten obiekt podczas Euro 2024 będzie mógł pomieścić 49 tysięcy widzów i można się spodziewać, że większość z nich będą stanowić kibice reprezentacji Polski.

Odległość z Warszawy do Hamburga to około 850 km. Ta trasa obecnie zajmuje około 9 godzin, ale ze względu na powracające kontrole graniczne podczas turnieju, czas przejazdu do niemieckich miast można się znacznie wydłużyć.

Kibice z Polski przejdą kontrole na granicy

Nieco dłuższa trasa, bo niecałe 900 km czeka kibiców, którzy wybierają się w trasę z okolic Krakowa. Natomiast z Wrocławia odległość do Hamburga wynosi około 630 km i obecnie trasa zajmuje niecałe 7 godzin. Warto do Niemiec wybrać się pociągiem, gdyż w czasie turnieju intensywność kursów z Warszawy do Berlina będzie zwiększona i przy tym będzie można ominąć korki.