Taras Romanczuk przed meczem z Ukrainą: Mają wykonawców, szybkich skrzydłowych, mocnych napastników

Dla Tarasa Romaczuka spotkanie z Ukrainą będzie wyjątkowe. Przypomnijmy, że środkowy pomocnik Jagiellonii Białystok pochodzi z tego kraju, ale ma także polski paszport. Oficjalny debiut w Biało-Czerwonej kadrze zaliczył w 218 roku.

Nie zabrakło także merytorycznych uwag na temat stylu gry reprezentacji Ukrainy. Taras Romanczuk przyznał, że oglądał ostatni meczu Niemcy - Ukraina. Przyznał, że bardzo chciałby zagrać w piątkowym starciu.

- To, co wpadło mi w oczy w grze Ukrainy, to szybkie przejście z obrony do ataku. Mają wykonawców, szybkich skrzydłowych, mocnych napastników. To najsilniejsze strony. Moje najsilniejsze cechy? Agresywność, ustawienie, trzymanie pozycji. W jakiejś mierze doświadczenie, ponieważ zagrałem już sporo meczów. Na pewno się przyda - powiedział zawodnik Jagiellonii.