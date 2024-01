Thierry Henry ze smutnym wyznaniem. Były znakomity francuski napastnik Arsenalu oraz Barcelony wyznał, że zmaga się z depresją

Jeden z najbardziej utytułowanych byłych napastników, który przez lata święcił największe sukcesy z takimi klubami jak m.in. Arsenal czy Barcelona w ostatnim wywiadzie z dziennikarzem Stevenem Barlettem wyznał, że zmaga się z poważną chorobą związaną mocno z ludzką psychiką. Mowa w tym miejscu o potwornej depresji, która jak się okazuje również "dorwała" znanego przez lata byłego piłkarza. 46-latek w udzielonym wywiadzie zdradził przez co, zmaga się z taką chorobą od dłuższego czasu. Chodzi o brak wsparcia ze strony swojej rodziny w dzieciństwie.

- Przez długi czas kłamałem, bo społeczeństwo nie było gotowe na to, co miałem do powiedzenia. Przez całą karierę musiałem być w depresji. Miałem trudności z odnalezieniem szczęścia i satysfakcji ze swoich osiągnięć. Czy zrobiłem coś w związku z tym? Nie, ale udało mi się dostosować w pewien sposób