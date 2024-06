To powinien być rzut karny? Kontrowersyjna sytuacja w meczu Polska - Austria na Euro 2024

Ogromna kontrowersja w meczu Polska - Austria na Euro 2024

Reprezentanci Polski przez pierwszy kwadrans byli mocno zepchnięci do defensywy. Dopiero w 17. minucie po raz pierwszy piłka znalazła się w austriackiej "szesnastce" i od razu zrobiło się bardzo groźnie. Piotr Zieliński zwiódł rywala i oddał mocny strzał, który trafił w rękę defensora reprezentacji Austrii .

Jednak turecki arbiter Halil Umut Meler nie zdecydował się użyć gwizdka . Obsługujący system VAR Włosi Paolo Valeri i Massimiliano Irrati oraz Turek Alper Ulusoy również nie zakomunikowali sędziemu głównemu, by ten sprawdził sam tę sytuację na monitorze.

Krzysztof Piątek strzelcem gola wyrównującego

Niektórzy polscy kibice jeszcze rozpamiętywali kontrowersyjne zdarzenie, a Krzysztof Piątek wziął sprawy w swoje ręce. Snajper, który zastąpił w wyjściowym składzie Roberta Lewandowskiego wykorzystał zamieszanie w austriackim polu karnym i to, że piłka po uderzeniu Jana Bednarka trafiła w rywala, dopadł do futbolówki i mocnym uderzeniem doprowadził do wyrównania.