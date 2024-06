Tomasz Bzymek: Dla Francji mecz z Polską jest do odhaczenia

Francja żyje finałami Euro 2024 i zdrowiem Kyliana Mbappe. Do końca nie jest pewne, czy największy gwiazdor wicemistrzów świata zagra przeciw Polsce w Dortmundzie, ale tamtejsi eksperci są zgodni, że z nim czy bez niego nasza kadra zostanie pokonana. – Roland Courbis, znany trener, ekspert telewizyjny podczas tego turnieju uważa Polskę za przeciętny, wręcz słaby zespół – mówi Tomasz Bzymek, polski trener JS Suresnes spod Paryża, który prowadził kiedyś N’Golo Kante.

Francja bardzo ekscytuje się turniejem rozgrywanym w Niemczech?

Tomasz Bzymek: Oczywiście, mimo pewnych problemów natury politycznej, związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Temat numer jeden to stan zdrowia Kyliana Mbappe, a mecz z Polską uważa się za taki do odhaczenia.

Co do kwestii politycznych Mbappe to inni kadrowicze też myślą jak on?

Ci, co wspierają lewicę namawiają do głosowania na tą stronę, na przykład Marcus Thuram. Uważam, że tę sprawę nieco wyolbrzymiono w innych krajach. Pojawiają się też głosy, że piłkarze nie powinni się zajmować takimi tematami. Moim zdaniem trochę to ucichło, a wcale nie jest powiedziane, że cały zespół Didiera Deschampsa myśli tak samo. Do Niemiec reprezentacja Francji przyjechała przede wszystkim by grać w piłkę.

Bez Mbappe Francja jest dużo słabsza niż z nim?

Zawsze jak na boisku mają Kyliana to trener drużyny przeciwnej daje do tej strefy minimum dwóch zawodników i tworzy się przestrzeń dla innych. Mbappe to wspaniały piłkarz, ale Francja bez niego radzi sobie z rywalami pokroju Austrii i Polski.

W dwóch spotkaniach Francuzi sami nie strzelili gola, wyręczył ich Austriak Maximilian Wober. Skuteczność wicemistrzów świata to chyba nie powód do chwały?

Niektórzy śmieją się z ekipy Deschampsa, podchodzą humorystycznie, bo zdobyli 4 punkty nie trafiając do bramek przeciwników. Z Polską mają się przełamać, mówi się, że to idealny rywal na taki moment. Raczej nie oczekuje się pogromu Biało-Czerwonych, to mecz do odhaczenia, na wygraną 2:0, może 3:0, tak by się nie przemęczyć przed 1/8 finału. Deschamps, którego krytykuje się za zbyt zachowawczy futbol wie jak przygotować drużynę do turniejów. Z tego co pamiętam Francja nie zaczyna takich imprez z wysokiego pułapu. W fazie grupowej trójkolorowi są trochę ,,podjechani'', potem łapią świeżość. Ich selekcjoner stawia na pierwszym miejscu zabezpieczenie tyłów, a z przodu ma geniuszy.

Pamięta o 1/8 finału Euro 2020 ze Szwajcarią, kiedy odpadli w szokujących okolicznościach. Deschamps wyciągnął z tego wnioski, do Kataru udał się bez Karima Benzemy i wrócił z wicemistrzostwem świata. DD był w drużynie Francji z 1998 roku, która sięgnęła po złoto na mundialu. Wtedy Aime Jacquetowi nie dawano żadnych szans na czwórkę mundialu, bo nie wziął Erica Cantony i jeszcze kogoś znaczącego. Jacquet tak jak teraz Deschamps dobiera skład nie tylko pod względem umiejętności, ale charakterologicznie. Dzisiejsza Francja to futbol mniej widowiskowy. Ludzie narzekają, ale z Deschampsem Trójkolorowi zdobyli mistrzostwo i wicemistrzostwo świata, wygrali Ligę Narodów UEFA, byli drudzy na Euro 2016. Tylko drudzy, więc mierzą teraz w złoto. Czasami nawet jak ktoś dobry w tym co robi to i tak ktoś narzeka. Wyniki przemawiają za Deschampsem.

Jednym z ulubieńców selekcjonera jest pana były podopieczny, N’Golo Kante. Jest pan dumny oglądając go podczas Euro 2024?

Jasne, na N’Golo można polegać. Wcale na jego formę nie wpłynęło to, że gra w klubie z Arabii Saudyjskiej. On połyka przestrzeń, przewiduje boiskowe sytuacje, wie gdzie pobiec dużo wcześniej niż tam się coś ma dziać. Od dziecka miał niesamowitą wizję gry, wynikającą z inteligencji. To wymarzony piłkarz do prowadzenia przez każdego szkoleniowca. Dasz mu zadanie, on je wykonuje. Jak posadzisz na ławce nie narzeka, wychodzi na plac pokazuje klasę. Francji brakowało go na mundialu w Katarze, z nim w Niemczech szanse na triumf w turnieju są dużo większe. Oczywiście mu kibicuje, tak jak francuskiej kadry, bo Polska już po trzecim meczu żegna się z turniejem. Trochę się wszyscy łudziliśmy, ale wyszło jak w większości przypadków. Z pięciu Euro cztery Polska zakończyła na ostatnim miejscu w grupie.

Rozmawiał Jaromir Kruk

