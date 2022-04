Tomasz Kędziora wróci do Dynama? Właściciel klubu odpowiada

Nie zanosi się na to, żeby liga ukraińska wznowiła rozgrywki. Konflikt zaostrza się z każdym dniem i na ten moment gra w piłkę jest dla Ukraińców najmniejszym zmartwieniem. Piłkarze grający w tamtejszej lidze otrzymali rozwiązanie tymczasowe i mogli udać się na wypożyczenie do innego klubu. Mocno skorzystał na tym Tomasz Kędziora, który wrócił z rodziną do Poznania i gra dla Lecha.

Co stanie się z tymi zawodnikami później?

– Wszyscy obcokrajowcy z Dynama wrócą do klubu, gdy tylko futbol w Ukrainie zostanie wznowiony. Rozpoczęliśmy już przygotowania do europejskich pucharów, bo przed nami trudna droga. I nadal nie wiemy, jaka decyzje zostaną podjęte w związku z obecnymi rozgrywkami - powiedział Surkis.

Dynamo Kijów przerwało rozgrywki ukraińskiej ekstraklasy na drugim miejscu w tabeli.