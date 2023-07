Transfery Jagiellonii Białystok - lato 2023. Odszedł Król Strzelców Marc Gual. Amifico Pululu nowym snajperem białostoczan?

Transfery Jagiellonii Białystok - przyszli do klubu

Gdy Jagiellonia rozpoczynała przygotowania do nowych rozgrywek, jedynym nowym zawodnikiem był 19-letni boczny obrońca Dominik Marczuk , dotychczas zawodnik pierwszoligowej Stali Rzeszów. Ostatecznie jednak do klubu przyszło jeszcze czterech nowych piłkarzy.

Transfery Jagiellonii Białystok - odeszli z klubu

Tuż po zakończeniu minionego sezonu, w którym Jagiellonia zajęła ostatecznie 14. pozycję niemal do końca zmuszona walczyć o utrzymanie, w kadrze białostockiego klubu doszło do poważnych zmian kadrowych.

Plotki transferowe - kto przyjdzie, kto odejdzie?

Najpewniej ktoś w Jagiellonii jeszcze może się pojawić. Do startu sezonu pozostało niewiele, natomiast okienko jest otwarte do początku września. Można się domyślić, że największe braki drużyna ma w obronie, a więc jeśli do klubu przybędzie jeszcze jeden stoper nikogo nie powinno to zdziwić.