Transfery. Kipras Kazukolovas może zostać kolejnym wzmocnieniem Radomiaka Radom. W przeszłości był zawodnikiem Brighton

Transfery. Kipras Kazukolovas może zostać kolejnym wzmocnieniem Radomiaka Radom

Radomiak Radom w styczniu głównie robił porządki w kadrze. Zimą z klubu odeszli Krzysztof Bąkowski do Polonii Warszawa, Edi Semedo do cypryjskiego Arisu Limassol, Hélder Sá do portugalskiego Rio Ave, a kontrakt z zespołem rozwiązał Kolumbijczyk Frank Castaneda.

Niebawem klub zasili solidna dawka gotówki, ponieważ radomianie dogadali się w sprawie sprzedaży Pedro Henrique do chińskiego Wuhan Three Towns i bramkarza Alberta Posiadały do norweskiego Molde FK. Według medialnych doniesień klub tylko za tych dwóch zawodników ma zarobić aż 1,35 miliona euro.