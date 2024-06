Transfery Lecha Poznań. Odchodzi Kristoffer Velde. Podano zawrotną kwotę

Kristoffer Velde odejdzie z Lecha Poznań

Transfery Lecha Poznań. Przedłużony kontrakt z obrońcą. Przyjdzie król strzelców Fortuna 1. Ligi?

W tym tygodniu Lech przedłużył kontrakt z Bartoszem Salamonem do 2026 roku z opcją przedłużenia o rok. Kluczowy obrońca Kolejorza otrzymał też powołanie do reprezentacji Polski na zgrupowanie przed Euro 2024. Mocnym tematem w kontekście transferu do Lecha jest Angel Rodado z pierwszoligowej Wisły Kraków. Pozostanie Białej Gwiazdy na zapleczu Ekstraklasy może działać na korzyść klubu ze stolicy Wielkopolski, ale ta z pewnością chciałaby go zatrzymać na kwalifikacje europejskich pucharów, więc ewentualny transfer może dojdzie do skutku dopiero w sierpniu, chociaż zapowiedzi Piotra Rutkowskiego są inne.