Transfery. Makana Baku zostanie wypożyczony z Legii Warszawa. Wiosną będzie grał w OFI Kreta

Transfery. Makana Baku wiosnę spędzi na wypożyczeniu

Po zakończeniu pierwszej części sezonu, Legia postanowiła zrobić porządku w zespole. Klub opuścili już niechciani Patryk Sokołowski, Lindsay Rose i Robert Pich. Kolejnym zawodnikiem, którego Jacek Zieliński chciałby wypchnąć jest Makana Baku.

Według informacji Faktu gracz jeszcze w ten weekend poleci do Grecji. W poniedziałek przejście testy medyczne i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, zostanie do końca sezonu wypożyczony do zespołu OFI Kreta. Zespół plasuje się na 9. miejscu w lidze greckiej, co oznacza grę w "grupie spadkowej" - w przeszłości ten system rozgrywek obowiązywał także w PKO Ekstraklasie.

Dynamiczny skrzydłowy po raz pierwszy pokazał się w Polsce wiosną 2021 roku. Wtedy w barwach Warty Poznań był czołowym zawodnikiem całej ligi. Do klubu ze stolicy Wielkopolski był jedynie wypożyczony i po zakończeniu sezonu wrócił do niemieckiego Holstein Kiel.