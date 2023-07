Transfery. Nieoficjalnie: Carlitos rozstał się z Legią Warszawa. Hiszpański pomocnik trafi do greckiego klubu PAS Lamia

Nieoficjalnie: Carlitos rozstał się z Legią. Trafi do Grecji

Najpewniej jeszcze dziś zostanie to ogłoszone. Carlitos, bo o nim mowa, miał rozstać się z Legią Warszawa. Hiszpańskiego pomocnika w Warszawie jeszcze obowiązywał kontrakt do końca czerwca 2024 roku, ale zdaniem mediów strony usiadły do stołu i rozwiązały umowę.

Transfery Legii Warszawa - lato 2023:

Przyszli: Patryk Kun (wolny transfer, Raków Częstochowa), Marc Gual (wolny transfer, Jagiellonia Białystok), Radovan Pankom (wolny transfer, Crvena Zvezda Belgrad), Juergen Elitim (wolny transfer, Watford).

Odeszli: Filip Mladenović (transfer definitywny, Panathinaikos), Mathias Johansson (koniec kontraktu, szuka klubu), Joel Abu Hanna (transfer definitywny, Maccabi Netanya), Maik Nawrocki (transfer, 5 mln euro, Celtic Glagow).

Wrócili z wypożyczenia: Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec), Gabriel Kobylak (Radomiak Radom).

Przedłużyli kontrakty: Josue (do czerwca 2024), Artur Jędrzejczyk (do czerwca 2024), Maciej Rosołek (do czerwca 2025), Bartosz Kapustka (do czerwca 2026), Igor Strzałek (do czerwca 2026).