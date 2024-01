Transfery. Rahił Mammadow jest bliski dołączenia do ŁKS-u Łódź. Jest reprezentantem Azerbejdżanu

Transfery. Rahił Mammadow wzmocni ŁKS Łódź. Jest reprezentantem Azerbejdżanu

ŁKS Łódź mocno wziął się do pracy, by wiosną powalczyć o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Do beniaminka zimą przyszli już Husein Balić z austriackiego LASK-u Linz, Riza Durmisi z przeszłością w Lazio Rzym i Realu Betis oraz Yadegar Rostami.

Według informacji Szymona Janczyka z Weszlo.com czwartym zawodnikiem, który wzmocni szeregi łodzian będzie Rahił Mammadow z Karabachu Agdam. Stoper reprezentacji Azerbejdżanu ma załatać dziurawą jak ser szwajcarski defensywę ŁKS-u. W tym sezonie nie grał zbyt wiele w barwach azerskiego klubu, ale w swojej karierze rozegrał aż 81 meczów dla wielokrotnego mistrza kraju. Według statystyk jest bardzo skuteczny w defensywie, jednak ligowi rywale nie prezentują wysokiego poziomu.

Jesienią w narodowej reprezentacji wystąpił w 5 spotkaniach. Azerbejdżan między innymi dwukrotnie przegrał z Belgią, ale też ograł Szwecję i Estonię bez straty bramki. Ogółem w barwach narodowych 28-latek zagrał 15 spotkań.