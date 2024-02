Transfery. Raków Częstochowa dalej poszukuje napastnika. Media: Cztery różne profile snajperów. Kogo wybiorą "Medaliki"? Jakub Jabłoński

Transfery. Raków Częstochowa jest w fazie intensywnego poszukiwania napastnika. "Medaliki" do tej pory w zimowym okienku transferowym były niezwykle aktywne, a to jeszcze nie koniec. Do drużyny spod Jasnej Góry ma dołączyć jeszcze jedno brakujące ogniwo. Bramkostrzelny napastnik. Jak informuje portal Weszło.com są cztery różne koncepcje na załataniu dziury w ataku. Która najbardziej odpowiada trenerowi Dawidowi Szwardze?