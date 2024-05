Transfery Rakowa Częstochowa. Kto przyjdzie, kto odejdzie? Marek Papszun znowu zrobi porządek w klubie

Transfery Rakowa Częstochowa przed sezonem 2024/25

- Marek Papszun wraca do Rakowa Częstochowa i wraz z początkiem nowego sezonu przejmie funkcję pierwszego trenera. Kontrakt będzie obowiązywał przez najbliższe dwa lata, z możliwością odejścia w ściśle określonych sytuacjach - mogliśmy przeczytać we wtorkowym komunikacie Rakowa.

Marek Papszun po roku wraca do Rakowa Częstochowa, czyli do klubu, w którym jest legendą. 49-latek prawdopodobnie znowu będzie najważniejszą postacią w klubie i dostanie bardzo dużą władzę nad transferami. Wszystko wskazuje na to, że klub spod Jasnej Góry czekają bardzo duże czystki w składzie. Wielu zawodników z pewnością pożegna się z klubem. Kibice liczą na to, że Michał Świerczewski wyłoży bardzo dużo pieniędzy na wzmocnienie kadry.