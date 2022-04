Transfery. Robert Lewandowski coraz bliżej Barcelony? Wiemy, ile Katalończycy muszą zapłacić!

Napastnik Bayernu Monachium już od jakiegoś czasu sugerował, że byłby chętny na zmianę otoczenia, czym wzbudził zainteresowanie Realu Madryt, Chelsea i innych europejskich klubów. 33-latek dołączył do Bayernu na Allianz Arena z Borussii Dortmund w 2014 roku i w barwach Bawarczyków pobił wiele rekordów, strzelając 339 goli w 367 meczach.

Jednak po 12 sezonach spędzonych w Bundeslidze Lewandowskiego ucieszyłaby go możliwość gry w innej lidze. Kataloński dziennik Sport donosi, że kapitan reprezentacji Polski dał do zrozumienia, że z chęcią dołączyłby do rewolucji na Camp Nou, którą prowadzi Xavi.

Lewandowskiemu kończy się kontrakt w 2023 roku i choć Bawarczycy są przekonani, że uda im się przekonać Polaka do kontynuowania kariery na Allianz Arena, to coraz częściej pojawiają się sygnały, że napastnik postanowi spróbować szczęścia gdzie indziej. Mówi się, że Lewandowski jest nieco rozczarowany hierarchią w Bayernie i uważa, że jego czas w klubie dobiegł końca.