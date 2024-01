Transfery. Timo Werner może wrócić do Premier League. Pozyskaniem Niemca zainteresowany Tottenham

Transfery. Timo Werner może przenieść się do Tottenhamu

Timo Werner po raz pierwszy do angielskiej Premier League powędrował w lipcu 2020 roku. Wtedy odchodził z Lipska jako czołowy snajper Bundesligi i podstawowy napastnik reprezentacji Niemiec. Jednak w barwach Chelsea zasłynął głównie z mnóstwa niewykorzystanych stuprocentowych okazji do zdobycia gola. Mimo to przez dwa sezony zdołał strzelić 23 gole i zanotował 21 asyst w meczach "The Blues".

Teraz według informacji dziennikarza Sky Sports 27-letni napastnik miałby przenieść się do Tottenhamu na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Sam zawodnik bardzo chciałby ponownie udać się do stolicy Anglii od zaraz, a "Koguty" chciałyby dopiąć transakcji jeszcze w ten weekend.