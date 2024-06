Transfery w 1 i 2 lidze - 25 czerwca: Paweł Tomczyk dołączył do Podbeskidzia Bielsko-Biała, Szymon Sobczak w Arce Gdynia

Najciekawsze transfery z poprzedniego dnia:

Z Arką Gdynia związał się Szymon Sobczak . 31-letni napastnik podpisał umowę do czerwca 2026 roku. Ostatnio był zawodnikiem Wisły Kraków.

W Stali Stalowa Wola na testach przebywa Mateusz Malec. To gracz ze szkółki Escola Varsovia.

1 liga: Z kadry Chrobrego Głogów ubył Patryk Plewka . Umowa obowiązująca do czerwca z 24-letnim pomocnikiem nie została przedłużona. Gdzie zakotwiczył? W Zniczu Pruszków - to już oficjalna informacja.

Do Podbeskidzia Bielsko-Biała przeszedł Paweł Tomczyk. 26-letni napastnik związał się do czerwca 2026 roku. Przed nim także z Polonii Warszawa do Górali dołączył Jan Majsterek.

To niejedyny dzisiejszy transfer Podbeskidzia. Po trzech latach wraca Kornel Osyra. 31-letni obrońca podpisał roczną umowę. Grał ostatnio dla Resovii Rzeszów.