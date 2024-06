Transfery w 1 i 2 lidze - 25 czerwca: Paweł Tomczyk dołączył do Podbeskidzia Bielsko-Biała

Najciekawsze transfery z poprzedniego dnia:

2 liga: Michał Walczak spędzi rundę jesienną w GKS Jastrzębie. 19-letni obrońca przeszedł na półroczne wypożyczenie z trzecioligowej Polonii Środa Wielkopolska.

Do Podbeskidzia Bielsko-Biała przeszedł Paweł Tomczyk. 26-letni napastnik związał się do czerwca 2026 roku. Przed nim także z Polonii Warszawa do Górali dołączył Jan Majsterek.

To niejedyny dzisiejszy transfer Podbeskidzia. Po trzech latach wraca Kornel Osyra. 31-letni obrońca podpisał roczną umowę. Grał ostatnio dla Resovii Rzeszów.

Łukasz Dynel nie będzie dłużej piłkarzem ŁKS II Łódź. 27-letni pomocnik odchodzi po wygaśnięciu umowy.

Transfery w Ekstraklasie - 25 czerwca: Hitowy ruch GKS Katowice?