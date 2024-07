Transfery w 1 i 2 lidze - 4 lipca. Warta Poznań wypożycza z Ekstraklasy, przesiew w ŁKS Łódź

Transfery w 1 lidze: fakty i plotki z 4 lipca

Drużyna Sebastiana Szczytniewskiego nie wywalczyła awansu do 1 ligi, ale on na tym szczeblu zagra. 21-letni obrońca przeszedł z Chojniczanki Chojnice do Górnika Łęczna. Związał się na dwa lata.

W czwartej ten sam klub pozyskał jeszcze napastnika. Z trzecioligowego Górnika Polkowice ściągnął Michała Litwę. 20-latek też złożył podpis pod umową do czerwca 2026 roku.

W ramach rocznego wypożyczenia z Zagłębia Lubin do Warty Poznań dołączył Rafał Adamski. To 22-letni napastnik. W ekstraklasie nie grał. Siedem goli strzelił za to dla drugoligowych rezerw.

Umowę o rok (z opcją przedłużenia o kolejny sezon) przedłużył z Odrą Opole 31-letni Estończyk Artur Pikk.