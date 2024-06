Transfery w Ekstraklasie - 25 czerwca: Hitowy ruch GKS Katowice? Może przyjść Adam Zrelak

Transfery w Ekstraklasie - fakty i plotki (25 czerwca)

Słowackie źródła informują, że Adam Zrelak jest bliski podpisania kontraktu z GKS Katowice. 30-letni reprezentant kraju (poza kadrą na Euro 2024) ma jeszcze roczną umowę z Wartą Poznań. Z Zielonych odeszli już m.in. Konrad Matuszewski (Korona Kielce), Kajetan Szmyt (Zagłębie Lubin) czy Dawid Szymonowicz (Puszcza Niepołomice).

Jagiellonia Białystok ogłosiła kadrę na rozpoczynający się dzisiaj obóz przygotowawczy w Opalenicy. Na liście brakuje Filipa Wolskiego. Pomocnik jest blokowany przez Lecha Poznań, z którym wiąże go umowa do końca czerwca. Prawdopodobnie do nowej drużyny dołączy więc 1 lipca, o ile kluby wcześniej nie dojdą do porozumienia.

