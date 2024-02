Transfery. Widzew Łódź zdradza szczegóły niedanego transferu Emmanuela Boatenga. Piłkarzowi na przeprowadzkę nie dała zgody... jego żona

- Nie wiem, czy da się to dokładnie zmierzyć. Byliśmy w pewnym momencie przekonani, że ten temat już jest dopięty — mieliśmy ustalone wszystko z klubem i z samym zawodnikiem. Przez to oczywiście pewne tematy odpuściliśmy i tylko z w niektórych wypadkach dostaliśmy „drugą szansę”. Część pracy kilku osób nie tyle została zmarnowana, ile po prostu nie została skonsumowana. Równolegle przygotowywano kilka tematów, więc to też nie tak, że rzuciliśmy wszystkie moce przerobowe w sprowadzenie Boatenga. On został wskazany przez skauta odpowiedzialnego za Skandynawię i zainteresowanie nim wynikało z dobrze przeprowadzonego procesu