Transfery. Zagłębie Lubin pożegnało Mikkela Kirkeskova. Duńczyk odszedł po rundzie, bo zawiódł

Zagłębie Lubin. Mikkel Kirkeskov opuścił klub

Póki co Zagłębie jedynie żegna. Do zespołu nie doszedł żaden nowy zawodnik. Odeszli za to gracze występujący głównie w rezerwach (Tornike Gaprindaszwili, Kamil Kruk), albo nie dający sobie rady w składzie "jedynki" (Mikkel Kirkeskov).

W lipcu Kirkeskov dołączył do Zagłębia Lubin, choć miał także propozycję ze Śląska Wrocław. Dzisiejszy 32-latek podpisał wtedy w Lubinie umowę aż do czerwca 2025 roku. Rozegrał dziewięć meczów w PKO Ekstraklasie. Nie strzelił gola, nie zapisał asysty, za to w zgodnej opinii środowiska wypadł znacznie poniżej oczekiwań.

To nie koniec rozstań u Miedziowych. Do rezerw Rakowa Częstochowa (3 liga) ma dołączyć Kacper Masiak z drugoligowych rezerw.

