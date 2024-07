Transmisja meczu sparingowego Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica. Początek o godzinie 12:00

- Organizacja gry w defensywie to jedno, ale chcemy też utrzymywać się przy piłce. Jestem ciekawy tego, na ile przeciwnik nam na to pozwoli. To jest dla mnie bardzo ważne. Z całym szacunkiem dla zespołu z Chojnic, ale nie ma się co oszukiwać, nasz poprzedni rywal nie ma w zespole zawodników z taką jakością, więc o pewne rzeczy było nam łatwiej. Pomimo tego sporo błędów popełniliśmy w tym sparingu, ale było też dużo dobrych rzeczy. Teraz na pewno poprzeczka będzie zawieszona wyżej. Jedno nie ulegnie zmianie – dalej będziemy próbować grać tak samo. Nie chcemy się bronić i biegać za piłką, chociaż zdajemy sobie sprawę, że takich momentów pewnie nie będzie brakowało, bo Jagiellonia ma ogromny potencjał. Ale dużo pracujemy nad takimi elementami, żeby utrzymywać się przy piłce, rozwijać atak pozycyjny i mimo skali trudności, bardzo bym chciał to widzieć w jutrzejszym sparingu - powiedział Mamrot dla klubowych mediów.