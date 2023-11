Transmisja Resovia - Jagiellonia Białystok. Mecz Pucharu Polski w środę 8 listopada o godzinie 20:00

Fortuna Puchar Polski: mecz Resovia - Jagiellonia

Chronologicznie będzie to przedostatni mecz 1/16 finału Pucharu Polski. Zdecydowanym faworytem jest Jagiellonia. To w końcu druga drużyna najwyższego szczebla, świeżo po rozbiciu Stali Mielec (4:0). Dwa gole strzelił kandydat do gry w reprezentacji Polski, Bartłomiej Wdowik. Wahadłowy trafił zarówno z rzutu karnego jaki i rzutu wolnego.

Dla Jagiellonii to drugi mecz w krajowym pucharze. Paradoksalnie może okazać się łatwiejszy, skoro wcześniej musiała walczyć z aktualnym liderem PKO Ekstraklasy, czyli Śląskiem Wrocław. Zwyciężyła gładko, bo 2:0. Po golu strzelili Nene i Jesus Imaz. Tamto spotkanie odbyło się jednak w Białymstoku, a teraz przyjdzie walczyć w Rzeszowie.

Podobnie jak sezon temu Resovia walczy o utrzymanie w 1 lidze. Jest czternasta. Ostatnio po dwóch porażkach z rzędu niespodziewanie ograła na wyjeździe Miedź Legnica (2:1). Do siatki trafili Marcin Urynowicz i Bartłomiej Wasiluk. W Pucharze Polski udało się natomiast wyeliminować drugoligową Chojniczankę Chojnice (3:2). Po dublecie Macieja Górskiego awans przypieczętował Kelechukwu Ibe-Torti.