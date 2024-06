Transmisja z konferencji prasowej przed meczem z Francją na Euro 2024 w Dortmundzie. Obecny Robert Lewandowski i Michał Probierz

Na poniedziałkowej sesji treningowej Kamil Grosicki podzielił się z kolegami smutną nowiną. Piłkarz, który uchodził za weterana tej kadry zdecydował się zawiesić reprezentacyjne buty na kołku. Chwilę później, po zakończeniu zajęć zawodnik poinformował kibiców oraz dziennikarzy na specjalnie zwołanym briefiengu.

Kamil Grosicki kończy karierę reprezentacyjną

- Nadszedł dzień dzisiejszy… To dla mnie jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu, gdyż Reprezentacja Polski zawsze była dla mnie najważniejszą Drużyną na całym świecie. Gra z orzełkiem na piersi, reprezentowanie swojego kraju to największy zaszczyt i honor. Przez szesnaście lat występy w kadrze narodowej były dla mnie czymś absolutnie najważniejszym. Każda chwila spędzona na zgrupowaniach stanowiła wyjątkowy moment. Czułem dumę, że mogę być częścią tego Zespołu i cieszyć się zaufaniem kolejnych selekcjonerów Reprezentacji Polski. Dziś podczas treningu poinformowałem selekcjonera Michała Probierza i całą Drużynę, że po turnieju finałowym EURO 2024 zakończę swoją reprezentacyjną karierę. To było dla mnie piękne szesnaście lat, okraszone 94 meczami i 17 golami. Miałem okazję wziąć udział w pięciu wielkich, międzynarodowych turniejach, dołączając też do Klubu Wybitnego Reprezentanta. Jestem z tego niezmiernie dumny! Z Reprezentacją Polski przeżyłem wiele pięknych chwil. Dziś pragnę podziękować wszystkim za wsparcie, którego przez kilkanaście lat doświadczałem. Dziękuję, że byliście ze mną! Zawsze robiłem wszystko, by dawać polskim kibicom radość. Jesteście dwunastym zawodnikiem naszej Reprezentacji! - napisał Grosicki na swoim profilu