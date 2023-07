Trener Rakowa Częstochowa Dawid Szwarga po zwycięstwie w rewanżowym spotkaniu z Florą Tallin: Będziemy w stanie rywalizować z każdym

Obecnie drużyna spod Jasnej Góry będzie oczekiwać na swojego przeciwnika w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Rywala pozna już w środę, gdy Karabach Agdam będzie podejmować gibraltarski Lincoln Red Imps. W pierwszym spotkaniu Azerowie wygrali 2:1. Drugie starcie 19 lipca o godzinie 18:00.

- Będą takie momenty, gdzie tych sytuacji będzie mniej niż np. z Legią w Superpucharze Polski, gdzie mieliśmy dwie-trzy okazje do zdobycia gola. Nie będziemy kreować w każdym spotkaniu aż tylu okazji. Natomiast dużo bardziej, by mnie to martwiło, aby ze słabszym przeciwnikiem takich sytuacji nie kreować